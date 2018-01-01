Замок на двери – одно из обязательных условий организации личного пространства. Врезные замки подразделяются на замки под фиксатор, замки под кабинетный ключ и замки под цилиндр.

Хромированный замок под цилиндр (английский ключ) AGB Mediana Evolution демонстрирует выигрышное сочетание потрясающей надежности и доступной цены. Качественный материал, продуманная конструкция и впечатляющий опыт работы компании позволили замкам этой модели завоевать огромную популярность. Важной особенностью замков является и их универсальность – они могут быть установлены и на «левые», и на «правые» двери: это предусмотрено их конструкцией. Замки отличаются мягким и практически бесшумным открыванием.

Производитель AGB - итальянская компания, основанная более полувека назад. Сейчас она поражает своим ассортиментом – более двадцати тысяч наименований фурнитуры для дверей. Благодаря качеству и великолепному дизайну, компания AGB сотрудничает с множеством итальянских производителей входных и межкомнатных дверей.

Купить замок под цилиндр (английский ключ) AGB Mediana Evolution стоит каждому, для кого важна долговечность, надежность и комфорт в использовании функциональной дверной фурнитуры.

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