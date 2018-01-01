Шоу-рум г. Москва,
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Замок бесшумный под цилиндр AGB

Цена

1 250
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  • До 3000 руб. — самовывоз,
  • От 3000 руб. в пределах МКАД — 350 руб.
  • Доставка за МКАД — доп. 50 рублей за 1 км.

Замок бесшумный под цилиндр AGB

Замок на двери – одно из обязательных условий организации личного пространства. Врезные замки подразделяются на замки под фиксатор, замки под кабинетный ключ и замки под цилиндр.

Хромированный замок под цилиндр (английский ключ) AGB Mediana Evolution демонстрирует выигрышное сочетание потрясающей надежности и доступной цены. Качественный материал, продуманная конструкция и впечатляющий опыт работы компании позволили замкам этой модели завоевать огромную популярность. Важной особенностью замков является и их универсальность – они могут быть установлены и на «левые», и на «правые» двери: это предусмотрено их конструкцией. Замки отличаются мягким и практически бесшумным открыванием.

Производитель AGB - итальянская компания, основанная более полувека назад. Сейчас она поражает своим ассортиментом – более двадцати тысяч наименований фурнитуры для дверей. Благодаря качеству и великолепному дизайну, компания AGB сотрудничает с множеством итальянских производителей входных и межкомнатных дверей.

Купить замок под цилиндр (английский ключ) AGB Mediana Evolution стоит каждому, для кого важна долговечность, надежность и комфорт в использовании функциональной дверной фурнитуры.

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Ответная планка

Alban Giacomo Spa – итальянская компания, которая отпраздновала свое семидесятилетие. 70 лет создания и производства фурнитуры – это весьма солидный опыт, и AGB не просто так стала одной из ведущих компаний отрасли. Постепенно она завоевала себе местечко на рынках по всему миру. В чем тут секрет успеха? Сотрудники компании не стесняются вводить инновационные технологии и продумывать новые смелые решения. В то же время пристальное внимание уделяется высокой планке качества – используются проверенные материалы, соблюдаются европейские стандарты, а каждый этап от создания макета до сборки подвергается серьезному контролю. Вы можете не знать всех этих деталей, выбирая в магазине ручки или петли AGB. Но взяв их в руки и внимательно рассмотрев, вы точно поймете, в чем тут штука.

Другие цвета этого товара

Замок бесшумный под цилиндр AGB
Замок бесшумный под цилиндр AGB1 460
Замок бесшумный под цилиндр AGB
Замок бесшумный под цилиндр AGB1 170
Замок бесшумный под цилиндр AGB
Замок бесшумный под цилиндр AGB 1 460
  • Цвет: Бронза
  • Производитель: AGB
  • Артикул: B01103.50.12
Замок бесшумный под цилиндр AGB
Замок бесшумный под цилиндр AGB1 080
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