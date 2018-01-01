Замок бесшумный под цилиндр AGB
Цена1 250
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Замок на двери – одно из обязательных условий организации личного пространства. Врезные замки подразделяются на замки под фиксатор, замки под кабинетный ключ и замки под цилиндр.
Хромированный замок под цилиндр (английский ключ) AGB Mediana Evolution демонстрирует выигрышное сочетание потрясающей надежности и доступной цены. Качественный материал, продуманная конструкция и впечатляющий опыт работы компании позволили замкам этой модели завоевать огромную популярность. Важной особенностью замков является и их универсальность – они могут быть установлены и на «левые», и на «правые» двери: это предусмотрено их конструкцией. Замки отличаются мягким и практически бесшумным открыванием.
Производитель AGB - итальянская компания, основанная более полувека назад. Сейчас она поражает своим ассортиментом – более двадцати тысяч наименований фурнитуры для дверей. Благодаря качеству и великолепному дизайну, компания AGB сотрудничает с множеством итальянских производителей входных и межкомнатных дверей.
Купить замок под цилиндр (английский ключ) AGB Mediana Evolution стоит каждому, для кого важна долговечность, надежность и комфорт в использовании функциональной дверной фурнитуры.
Alban Giacomo Spa – итальянская компания, которая отпраздновала свое семидесятилетие. 70 лет создания и производства фурнитуры – это весьма солидный опыт, и AGB не просто так стала одной из ведущих компаний отрасли. Постепенно она завоевала себе местечко на рынках по всему миру. В чем тут секрет успеха? Сотрудники компании не стесняются вводить инновационные технологии и продумывать новые смелые решения. В то же время пристальное внимание уделяется высокой планке качества – используются проверенные материалы, соблюдаются европейские стандарты, а каждый этап от создания макета до сборки подвергается серьезному контролю. Вы можете не знать всех этих деталей, выбирая в магазине ручки или петли AGB. Но взяв их в руки и внимательно рассмотрев, вы точно поймете, в чем тут штука.
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